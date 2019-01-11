İstanbul'da Lodos, Gece Saatlerinde de Etkisi Gösteriyor
36 dakika önce
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor.
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA İstanbul
'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürüyor.
Lodos, Kadıköy Moda
Sahili'nde dev dalgalara sebep oldu. Dalgalar
, sahil şeridindeki çay bahçelerine kadar ulaşırken, aynı bölgedeki ağaçların da etkili olan rüzgar nedeniyle sallandığı görüldü.
Lodos nedeniyle oluşan şiddetli rüzgarın bir süre daha etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:39 Kaynak: DHA
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması
İstanbul Boğazı Çift Yönlü Olarak Gemi Trafiğine Kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na: Sana Borcumuz Varmış, Onu da Ödeyelim
Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan: İstanbul'daki Seçimler İptal Olabilir