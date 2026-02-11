İstanbul'da Lüks Araç Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Lüks Araç Kaçakçılığına Operasyon

11.02.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı, 11 lüks araç ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomotiv kaçakçılığının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, teknik ve fiziki takibin ardından turistik kolaylıklardan yararlanılarak yolcu beraberinde ülkeye getirilen, süresi içerisinde çıkışı yapılmadığı için kaçak duruma düşerek tescil işlemleri gerçekleştirilmeden düşük bedellerle üçüncü kişilere satılarak kullanıma sunulan araçlar belirlendi.

İnterpol tarafından çalıntı kaydıyla aranması olan araçları da tespit eden ekipler, çalışmaların ardından düzenledikleri operasyonda 14 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 11 lüks araç ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Lüks Araç Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
Aralarına alıp acımasızca dövdüler: Bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı Aralarına alıp acımasızca dövdüler: Bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı!
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı... Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz
Hülya Avşar’a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler
11:56
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu
11:06
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 12:48:24. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Lüks Araç Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.