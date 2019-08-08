Son Dakika Haberleri: İstanbul'da mahalleli park yeri yüzünden sopalarla birbirine girdi
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İstanbul'da mahalleli park yeri yüzünden sopalarla birbirine girdi

1 saat önce

İstanbul'da mahalleli park yeri yüzünden sopalarla birbirine girdi -Meydan savaşını andıran görüntüler kameraya böyle yansıdı Fatih'te tekme, yumruk, sopa, çubuk ve tabureli park kavgası kamerada -Kavgada kadınlar çığlık çığlığa kavga ettiİSTANBUL - Fatih Silivrikapı'da mahalleden iki grup...

İstanbul'da mahalleli park yeri yüzünden sopalarla birbirine girdi
-Meydan savaşını andıran görüntüler kameraya böyle yansıdı
Fatih'te tekme, yumruk, sopa, çubuk ve tabureli park kavgası kamerada
-Kavgada kadınlar çığlık çığlığa kavga etti
İSTANBUL - Fatih Silivrikapı'da mahalleden iki grup park yeri konusunda anlaşamayınca tekme tokat birbirine girdi. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o anlar kameralara yansırken, kavgada sopa ve tabureler havada uçuştu. Sivil polisin havaya ateş açmasıyla taraflar güçlükle dağıldı.
Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 19.30 sıralarında Fatih Silivrikapı Semt Konağının önünde meydana geldi. İddiaya göre mahallede oturan iki farklı aile, birbirleriyle park yeri yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından taraflar birbirlerine küfür etti. Olayın büyümesi üzerine birbirlerine tekme ve yumruk aran şahıslar arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca esnasında başına sopa yiyen bir şahıs yaralanarak yere düştü.

Sopa ve tabure ile saldırdılar, polis havaya ateş açtı
Çıkan kavgada taraflar birbirine sopalarla saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı ve kadınların çığlık çığlığa kaldı. Tabure ve çubukların havada uçuştuğu o feci kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sivil polisin olay yerinde havaya 1 el ateş açmasının ardından taraflar güçlükle dağıldı. Kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildiği yaralı şahısların ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Silivrikapı, İstanbul, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:03 Kaynak: İHA
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