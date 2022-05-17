İstanbul'da metroya bıçakla girilmesine ilişkin güvenlik görevlisi hakkında iddianame

İstanbul'da, Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen Emrah Yılmaz'ın metro istasyonuna bıçakla girmiş olması nedeniyle bir güvenlik görevlisi hakkında "görevi ihmal" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Kasım 2021'de Kadıköy-Tavşantepe metro hattındaki Huzurevi durağından binen Emrah Yılmaz'ın, tren içerisinde elinde bıçakla kadınlara saldırması olayı yaşandığı belirtildi.

Bu olay kapsamında ifadesi alınan Nilgün Mihdiye Damgacı'nın, güvenlik zafiyetine neden olan görevlilerden şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, olayı gerçekleştiren ve üzerinde bulundurduğu suç aletiyle metroya binen Emrah Yılmaz'ın dosyada bulunan kamera görüntülerine göre, Huzurevi Metro İstasyonu'nda turnikelerden sonra sinyal veren metal kapı dedektöründen geçerek metroya giriş yaptığı sırada güvenlik kabininde olması gereken güvenlik görevlisi Okan B'nin yerinde olmadığı ve şüpheliyi durdurmadığı aktarıldı.

Güvenlik görevlisinin, turnikelerin yanında elinde bulunan cisimle meşgul olmak suretiyle beklediğinin tespit edildiği ifade edilen iddianamede, yine bu kamera görüntülerinde, görevli Okan B'nin, güvenlik masasında veya elinde el dedektörünü de bulundurmadığının görüldüğü aktarıldı.

Özel güvenlik görevlisi Okan B. hakkında, bağlı olduğu İstgüven İstanbul Güvenlik AŞ tarafından disiplin soruşturması başlatıldığı kaydedilen iddianamede, güvenlik görevlisinin "geçen yolcularda elle arama-kontrol yapma yetkisinin kanunen olmadığını, şahsın üzerinde bulunan bıçağı fark etmesinin olası olmadığını, telefonla meşgul olmasının sebebinin annesinin sağlık sorunlarıyla ilgili sürekli evden bilgi almasından kaynaklandığını" belirttiği yer aldı.

Okan B'nin, "Emrah Yılmaz'ın normal yolcular gibi kartını basarak turnikelerden geçtiğini, metal kapı dedektörünün hiçbir şekilde bıçağa duyarlı olmadığını ve sinyal vermediğini, eğer cihaz sinyal verseydi şahsı durdurabileceğini" belirterek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği anlatıldı.

Şüpheli Okan B. hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında, üst sınırdan "2 yevmiye" ceza ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiği aktarıldı.

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda da, özel güvenlik görevlisinin, görevi dolayısıyla alınan talimatlar doğrultusunda alması gereken tedbirleri almakta ihmalkar davrandığı ve bu bağlamda kusurlu olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İddianamede, şüpheli Okan B. hakkında "görevi ihmal" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Hazırlanan iddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.