İstanbul\'da Motosikletli Suç Örgütüne Operasyon

İSTANBUL'da motosikletli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda suç faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen suç örgütünü takibe aldı. Liderliğini hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında olduğu belirlenen şüphelinin yaptığı örgütün, çalıntı araç veya motosiklet kullanarak 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Yağma amaçlı işyeri kurşunlama' ve 'Tehdit' suçlarına karıştığı belirlendi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul genelinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 12 fişek, 1 çelik yelek, 12 adet uyuşturucu hap, 10 gram esrar ile bir hassas terazi ele geçirildi.