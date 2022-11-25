"Efsane kasım", "muhteşem cuma", "efsane cuma" ve farklı isimlerle yapılan indirim kampanyaları bugün itibarıyla ülke genelinde başladı.
İstanbul'daki birçok AVM'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren kalabalık oluştu. AVM kapılarının saat 10.00'da açılması ile birlikte indirimli oldukları belirtilen ürünlerin satıldığı mağazalara koşarak giden büyük bölümü kadın ve genç kız, askı ve reyonlardaki ürünleri adeta kapıştı.
Bunlardan biri olan Bayrampaşa'daki AVM'deki giyim mağazasında ürünlerden birkaç tane alarak koltuklarının altına dolduranlar kasada da sıranın kendilerine gelmesi için uzun süre bekledi. Mağaza yetkilileri gördükleri ilgiden memnun olduklarını, bu kampanyanın Kasım ayı sonuna kadar sürdürüleceğini belirtti.
Eskişehir'de de AVM önünde vatandaşlar tarafından sabah saatlerinden itibaren indirimli ürünler için bir sıra meydana geldi. Kampanyalı ürünleri satın almak için uzun bir kuyruk oluşturan Eskişehirliler, soğuk havaya aldırış etmeden alışveriş merkezinin açılma saatini sabırla bekledi. Her yaş gurubundan ve ihtiyaçlarına yönelik ürünleri tedarik etmeye gelen insanlar aynı zamanda yoldan geçenlerin de dikkatini çekti.
Son Dakika › Güncel › Muhteşem cuma indirimleri için birbirlerini ezdiler! AVM'ler hıncahınç doldu - Son Dakika