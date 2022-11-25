Muhteşem cuma indirimleri için birbirlerini ezdiler! AVM'ler hıncahınç doldu - Son Dakika
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Muhteşem cuma indirimleri için birbirlerini ezdiler! AVM'ler hıncahınç doldu

25.11.2022 13:56

Vatandaşların heyecanla beklediği indirim kampanyaları başladı. İstanbul'da birçok alışveriş mağazasında 'muhteşem cuma' indirimleri nedeniyle izdiham yaşandı.

"Efsane kasım", "muhteşem cuma", "efsane cuma" ve farklı isimlerle yapılan indirim kampanyaları bugün itibarıyla ülke genelinde başladı.

İstanbul'da 'muhteşem cuma' izdihamı

AVM'LERİN ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTU

İstanbul'daki birçok AVM'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren kalabalık oluştu. AVM kapılarının saat 10.00'da açılması ile birlikte indirimli oldukları belirtilen ürünlerin satıldığı mağazalara koşarak giden büyük bölümü kadın ve genç kız, askı ve reyonlardaki ürünleri adeta kapıştı.

İstanbul'da 'muhteşem cuma' izdihamı

İZDİHAM YAŞANDI

Bunlardan biri olan Bayrampaşa'daki AVM'deki giyim mağazasında ürünlerden birkaç tane alarak koltuklarının altına dolduranlar kasada da sıranın kendilerine gelmesi için uzun süre bekledi. Mağaza yetkilileri gördükleri ilgiden memnun olduklarını, bu kampanyanın Kasım ayı sonuna kadar sürdürüleceğini belirtti.

İstanbul'da 'muhteşem cuma' izdihamı

SOĞUK HAVAYA ALDIRMADILAR

Eskişehir'de de AVM önünde vatandaşlar tarafından sabah saatlerinden itibaren indirimli ürünler için bir sıra meydana geldi. Kampanyalı ürünleri satın almak için uzun bir kuyruk oluşturan Eskişehirliler, soğuk havaya aldırış etmeden alışveriş merkezinin açılma saatini sabırla bekledi. Her yaş gurubundan ve ihtiyaçlarına yönelik ürünleri tedarik etmeye gelen insanlar aynı zamanda yoldan geçenlerin de dikkatini çekti.

İstanbul'da 'muhteşem cuma' izdihamı
Kaynak: DHA
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İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhteşem cuma indirimleri için birbirlerini ezdiler! AVM'ler hıncahınç doldu - Son Dakika

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