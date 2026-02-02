İstanbul’da Okul Çevrelerinde Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul’da Okul Çevrelerinde Denetim

02.02.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis, yarıyıl tatili sonrası okullarda denetimler yaparak güvenliği artırmayı hedefledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla kentin farklı noktalarındaki okul önleri ve çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Pendik, Şişli ve Ümraniye'deki bazı okulların çevrelerinde denetim noktaları oluşturuldu.

Mobil okul timleri ile çocuk, asayiş, narkotik, önleyici hizmetler ve trafik şubelerinden ekiplerin katıldığı denetimde, servis araçları, otomobiller ve motosikletler durdurularak sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin kimliğini inceleyerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

Fatih'teki Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yapılan denetimde bazı araçları durdurup arama yapan ekipler, şüpheli şahıslara yönelik üst araması da gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul’da Okul Çevrelerinde Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Faciadan dönüldü İstinat duvarı araçların üzerine çöktü Faciadan dönüldü! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi

14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:14
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Messi’ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 14:45:02. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul’da Okul Çevrelerinde Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.