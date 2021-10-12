Üye Girişi
İstanbul'da olta atan balıkçının ağına takıldı! Gizemli pembe cisim tedirgin etti - Son Dakika

İstanbul'da olta atan balıkçının ağına takıldı! Gizemli pembe cisim tedirgin etti

12.10.2021 11:13

İstanbul Pendik'te olta atan birçok balıkçının ağına, pembe renkteki yapışkan bir madde takıldı. Ne olduğu henüz belirlenemeyen yapışkan, balıkçılar arasında tedirginliğe sebep oldu.

Pendik'te sabah saatlerinde balık tutmak için olta atan balıkçılar, daha önce hiç yaşamadıkları bir olayla karşılaştı. Balıkçıların denizden çektikleri oltalara, pembe ve yapışkan bir cisim bulaştı. Ne olduğu henüz bilinmeyen cismin zehir ve benzeri gibi bir madde olmasından korkuluyor.

TEMİZLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Hobi olarak balıkçılık yapan bir grup, balıkçı oltalarına takılan maddeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Denize atılan oltaya balık yerine pembe renkli yapışkan madde takıldı. Balıkçılar oltalarına takılan yapışkan maddeyi oltadan temizlemekte güçlük çekti. Balıkçılar, daha öncesinde oltalarına bu maddenin takılmadığını ifade ederek şaşkın olduklarını dile getirdi. Oltasına takılan yapışkan maddeyi görünce şaşkınlık yaşayan balıkçının, "Pendik açıklarında denizin içerisinde misinamıza ve kurşunlarımıza bugüne kadar hiç rastlamadığımız garip şeyler bulaşmaya başladı" dediği gözlendi.

İstanbul'da olta atan birçok balıkçının ağına takıldı! Gizemli cisim tedirginlik yarattı

"MÜSİLAJ İLE ALAKALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Konu hakkında konuşan balıkçı Serkan Koç, "Biz müsilaj ile alakalı bir şey olduğunu zannediyoruz. Arkadaşların oltalarına, bizim oltalarımıza, fır döndülerin aralarına yapışkan gibi bir madde yapıştı. Ama ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Müsilajı da elimle kontrol etmiştim, bu daha katı. Yani elinize geldiği zaman yapışıp kalıyor. Bazı arkadaşların bazılarının ve konuştuğum 3,4 kişinin de oltalarına takıldığını gördük" dedi.

İstanbul'da olta atan birçok balıkçının ağına takıldı! Gizemli cisim tedirginlik yarattı

"HAYATIMDA İLK DEFA GÖRDÜM"

Maddeye ilk defa cuma günü denk geldiklerini söyleyen Koç, "Hep oltalara geliyordu. Oltalardan çıkarttığımızda elimize aldığımız zaman farklı tuhaf bir şey. Deniz anası mı diyeyim, yoksa müsilaj ile alakalı mı diyeyim, öyle bir şeydi. Ben 20 yıldan beri balıkçıyım. Yani olta balıkçılığı yapıyoruz. Buradaki arkadaşların çoğu da olta balıkçısı. İlk defa böyle bir şey gördüm. Ele dokunduğun zaman çok yapışkan bir maddeymiş gibi geliyor. Denizanası mı? Yoksa başka bir şey mi? Gerçi deniz anası o kadar elde kalmıyor da bunda çok büyük sıkıntılar olacağını zannediyorum. Balığa çıktığımızda açıklarda dolaşırken genellikle oltalarımızın, klips taraflarına sarıyor ve çıkmasını da zorlaştırıyor" diye konuştu.

İstanbul'da olta atan birçok balıkçının ağına takıldı! Gizemli cisim tedirginlik yarattı
İstanbul'da olta atan balıkçının ağına takıldı! Gizemli pembe cisim tedirgin etti

Müsilaj, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da olta atan balıkçının ağına takıldı! Gizemli pembe cisim tedirgin etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının ilk test sürüşü Kasım'da Kağıthane'den gerçekleşecek 11:22 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının ilk test sürüşü Kasım'da Kağıthane'den gerçekleşecek Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin 11:16 Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu 11:12 Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu
Son dakika gündem haberleri! Yeni güncel haberler 11:09 Son dakika gündem haberleri! Yeni güncel haberler Kansere karşı yeni formül! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla şaşkınlık yaşadı 11:03 Kansere karşı yeni formül! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla şaşkınlık yaşadı Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi 10:57 Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi
Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti 10:44 Alo 182 üzerinden hastane randevusu alamıyorlar! Mağdur vatandaşlar isyan etti Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın 10:24 Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın

Son Dakika Haberleri
11:19 İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti
11:15 Kemal Kılıçdaroğlu'na 4 soru yönelten Devlet Bahçeli: Ya evet ya hayır diyeceksin
11:15 İktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu
11:13 İstanbul'da olta atan balıkçının ağına takıldı! Gizemli pembe cisim tedirgin etti
11:11 Fiyatını duyanlar ormana koşuyor! Çıntar mantarı Denizlililerin yeni favorisi oldu
11:09 Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi
11:08 Son dakika gündem haberleri! Yeni güncel haberler
11:07 Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş
11:02 Kansere karşı yeni formül! Deney sırasında iki ilacı birleştiren doktorlar çıkan sonuçla şaşkınlık yaşadı
10:57 Elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor! Dernek başkanı, enerji sektöründeki artan maliyetleri sebep gösterdi
30 gol atan Serdar Dursun'u 30 gol atan Serdar Dursun'u "Kadroya almam" diyen Şenol Güneş'e tepki yağıyor! Bir gecede kahraman         
11:25
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
İktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu İktidar partisinin yıl dönümü kutlamasına Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sandaletli görüntüsü damga vurdu         
11:15
Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı oldu! Mehtap Taşkıran "Çocuğum ölecek" deyip Sağlık Bakanlığı'na seslendi         
11:10
Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş Görevli TRT Spor ekibi bile heyecandan izleyememiş! Bakın arka planda neler olmuş         
11:07
HDP İzmir İl Binası'na saldıran Onur Gencer, Arka Sokaklar dizisinden silah beğenmiş HDP İzmir İl Binası'na saldıran Onur Gencer, Arka Sokaklar dizisinden silah beğenmiş         
10:59
Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı Mars'ta yapılan keşif dünyayı heyecanlandırdı! Toprakta uzaylılara ait olduğu düşünülen izler ortaya çıktı         
10:48
Poyraz Karayel'in kameramanını bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı:1 gün cesetle kaldık Poyraz Karayel'in kameramanını bıçaklayarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı:1 gün cesetle kaldık         
10:28
Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış Picasso'nun 118 yıllık sırrı ortaya çıktı! Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış         
10:16
Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,04 ile rekorunu güncelledi Son Dakika: 9 lira eşiğini geçen dolar, 9,04 ile rekorunu güncelledi         
09:26
Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda         
08:41
Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi         
08:04
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı         
07:15
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 11:32:14. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da olta atan balıkçının ağına takıldı! Gizemli pembe cisim tedirgin etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement