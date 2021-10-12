İstanbul'da olta atan balıkçının ağına takıldı! Gizemli pembe cisim tedirgin etti - Son Dakika

Pendik'te sabah saatlerinde balık tutmak için olta atan balıkçılar, daha önce hiç yaşamadıkları bir olayla karşılaştı. Balıkçıların denizden çektikleri oltalara, pembe ve yapışkan bir cisim bulaştı. Ne olduğu henüz bilinmeyen cismin zehir ve benzeri gibi bir madde olmasından korkuluyor.

TEMİZLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Hobi olarak balıkçılık yapan bir grup, balıkçı oltalarına takılan maddeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Denize atılan oltaya balık yerine pembe renkli yapışkan madde takıldı. Balıkçılar oltalarına takılan yapışkan maddeyi oltadan temizlemekte güçlük çekti. Balıkçılar, daha öncesinde oltalarına bu maddenin takılmadığını ifade ederek şaşkın olduklarını dile getirdi. Oltasına takılan yapışkan maddeyi görünce şaşkınlık yaşayan balıkçının, "Pendik açıklarında denizin içerisinde misinamıza ve kurşunlarımıza bugüne kadar hiç rastlamadığımız garip şeyler bulaşmaya başladı" dediği gözlendi.

"MÜSİLAJ İLE ALAKALI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Konu hakkında konuşan balıkçı Serkan Koç, "Biz müsilaj ile alakalı bir şey olduğunu zannediyoruz. Arkadaşların oltalarına, bizim oltalarımıza, fır döndülerin aralarına yapışkan gibi bir madde yapıştı. Ama ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Müsilajı da elimle kontrol etmiştim, bu daha katı. Yani elinize geldiği zaman yapışıp kalıyor. Bazı arkadaşların bazılarının ve konuştuğum 3,4 kişinin de oltalarına takıldığını gördük" dedi.

"HAYATIMDA İLK DEFA GÖRDÜM"

Maddeye ilk defa cuma günü denk geldiklerini söyleyen Koç, "Hep oltalara geliyordu. Oltalardan çıkarttığımızda elimize aldığımız zaman farklı tuhaf bir şey. Deniz anası mı diyeyim, yoksa müsilaj ile alakalı mı diyeyim, öyle bir şeydi. Ben 20 yıldan beri balıkçıyım. Yani olta balıkçılığı yapıyoruz. Buradaki arkadaşların çoğu da olta balıkçısı. İlk defa böyle bir şey gördüm. Ele dokunduğun zaman çok yapışkan bir maddeymiş gibi geliyor. Denizanası mı? Yoksa başka bir şey mi? Gerçi deniz anası o kadar elde kalmıyor da bunda çok büyük sıkıntılar olacağını zannediyorum. Balığa çıktığımızda açıklarda dolaşırken genellikle oltalarımızın, klips taraflarına sarıyor ve çıkmasını da zorlaştırıyor" diye konuştu.