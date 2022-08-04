15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetten 56 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetten 56 kaçak göçmen çıktı

04.08.2022 10:27
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetten 56 kaçak göçmen çıktı

İstanbul'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve yapılan takibin ardından durdurulan kamyonetten 56 kaçak göçmen çıktı.

İstanbul'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve yapılan takibin ardından durdurulan kamyonetten 56 kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili yakalanan kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Üsküdar ilçesinde önceki gün Avrupa Yakası yönünden Anadolu Yakası istikametine seyreden ve polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü, yaşanan takip sonucu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında durduruldu. Araç içinde, üst üste bindirilmiş halde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı. Polisin dur ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan araç sürücüsü A.K.(48) yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, araçta yapılan aramada şişme bot, 22 bidon içerisinde 660 litre yakıt ve şoförün üzerinden 4 bin lira para ele geçirildi.

Yapılan araştırmada; ülkeye illegal yollardan geçen düzensiz göçmenlerin, yine kaçak yollardan Yunanistan'a geçmek için insan kaçakçılarıyla bin dolar karşılığında anlaştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan ve emniyette ifade veren araç şoförü A.K. dün çıkarıldığı mahkemece "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Tragger, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetten 56 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetten 56 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
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