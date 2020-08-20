İstanbul'da "Roman Havası" esecek - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı'nın pandemi sürecinde çalışamayan sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlediği program çerçevesinde İstanbul'da "Roman Havası" etkinlikleri gerçekleştirilecek.

İBB bu etkinleriyle Roman sanatçıları desteklemenin yanı sıra Avrupa'nın en büyük toplumsal gruplarından ve yaklaşık 500 yıldır İstanbul kültürünün yapı taşlarından olan Romanların müziğini, dansını ve kültürünü İstanbullularla buluşturmayı amaçlıyor.

Aynı zamanda İBB bünyesinde oluşturulan Roman Çalışma Grubu, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Halklar İlişkiler Müdürlüğü gibi İBB'nin ilgili birimleri Romanların eğitimden barınmaya ulaşımdan sosyal hizmetlere dek birçok sorununa çözüm üretmek için çalışmalarını sürdürüyor.