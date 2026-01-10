İstanbul'da rüzgarda köprüde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsüne ambulans siper oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da rüzgarda köprüde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsüne ambulans siper oldu

İstanbul\'da rüzgarda köprüde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsüne ambulans siper oldu
10.01.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücüsüne ambulans siper oldu.

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücüsüne ambulans siper oldu.

Kent genelinde aralıklarla etkili olan lodos, motosiklet sürücülerine zor anlar yaşattı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken rüzgar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücüsünün yardımına ambulans şoförü yetişti.

Motosiklet sürücüsü, ambulansın yardımıyla güvenli bir şekilde köprüyü geçti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Motosiklet, Güvenlik, İstanbul, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da rüzgarda köprüde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsüne ambulans siper oldu - Son Dakika

Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
21:51
Trump’tan İran’a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
21:36
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 23:30:02. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da rüzgarda köprüde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsüne ambulans siper oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.