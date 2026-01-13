İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

13.01.2026 09:22
İstanbul'da haftanın ikinci iş günü bazı bölgelerde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kentin özellikle Anadolu Yakası'nda yüzde 71 seviyesinde seyreden trafiğin, her iki yakada D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarının birçok noktasında yoğunlaştığı gözlendi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu üzeri Ankara istikametinde Haliç'ten Zeytinburnu'na kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Yenibosna mevki Ankara istikametinde de yoğunluk yaşanıyor.

Basın Ekspres bağlantı yolunda her iki yönde de trafik ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik de Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Ayrıca bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

Kent genelinde araçların buzlanma riski nedeniyle trafikte kontrollü ilerledikleri gözlenirken, olası kar yağışına karşı bazı bölgelerde karla mücadele ekiplerinin tedbir aldıkları da görüldü.

Öte yandan, vatandaşlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Edirnekapı Şehitlik Metrobüs Durağı ve Cevizlibağ Metrobüs Durağı gibi aktarma merkezlerinde yoğunluk gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu saat 08.50 itibarıyla Avrupa Yakası'nda yüzde 60, Anadolu Yakası'nda yüzde 71 ve kent genelinde yüzde 63 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

