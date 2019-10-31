Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sağanak
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İstanbul'da sağanak

6 saat önce

Sarıyer'de sağanak nedeniyle bir evde su baskını yaşandı.

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Sarıyer'de sağanak nedeniyle bir evde su baskını yaşandı.

İstanbul'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sağanak nedeniyle Sarıyer'de bazı rögar kapaklarının taşması nedeniyle yollarda su birikintiler oluştu.

Yağış sebebiyle Maden Mahallesi Çırçır Deresi Sokağı'ndaki bir evi de su bastı.

Bölgeye gelen belediye ekipleri, taşan kanalizasyonlarda temizlik çalışması yaptı.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

su baskını, İstanbul, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:18 Kaynak: AA
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