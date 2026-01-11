İstanbul'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Maltepe'de caddelerdeki su birikintileri nedeniyle yollar göle döndü.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı yerlerde su baskınları meydana geldi. Maltepe'de caddede oluşan su birikintileri nedeniyle yol adeta göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar Maltepe Bağdat Caddesinden görüntülendi. - İSTANBUL