İstanbul'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişinin kulağına 20 dikiş atıldı - Son Dakika
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İstanbul'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişinin kulağına 20 dikiş atıldı

31.03.2022 16:51
İstanbul'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişinin kulağına 20 dikiş atıldı

Başakşehir ilçesinde evinin yakınında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Nazif Şenyiğit'in kulağına 20 dikiş atıldı.

Başakşehir ilçesinde evinin yakınında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Nazif Şenyiğit'in kulağına 20 dikiş atıldı.

Bahçeşehir 2. Kısım'daki evinden çıkıp otobüs durağına yürüyen 36 yaşındaki muhasebeci Nazif Şenyiğit, bir anda köpeklerin saldırısına uğradı.

Yakındaki bir sitenin bekçisi, sahipsiz köpekleri kovalayarak, kulağından yaralanan Şenyiğit'i kurtardı. Hastaneye giden Şenyiğit'in kulağına 20 dikiş atıldı.

Sitenin güvenlik kamerasına da yansıyan olay anını anlatan Nazif Şenyiğit, yaşadığı çaresizliği dile getirerek şunları kaydetti:

"Otobüs duraklarına doğru gidiyordum. Bir anda 4-5 köpek üzerime saldırdı. Kaçmaya çalışırken yolda düştüm. O anda köpeklerden biri kulağımı kaptı. Ondan sonra zaten yapacak bir şeyim yoktu, çaresizdim. Sitenin bekçisi sesleri duyunca koştu, köpekleri kovaladı. Hastaneye gittik, kulağıma 20 dikiş atıldı. Her gün pansumana gidiyorum. Bir yandan da kuduz aşısı kontrollerim başladı."

"İnsanlar sürekli yaralanıyor"

Şenyiğit, yakın zamanda benzer olayların yaşandığını anımsatarak, İstanbul Büyükşehir ve Başakşehir belediyelerine durumu ilettiğini aktardı.

Nazif Şenyiğit, "Başakşehir Belediyesi yetkilileri, hayvanları toplatacağını belirtti ama tarafıma bununla ilgili henüz geri dönüş olmadı. Bu sorun genel olarak artık büyüdü. Belediye yetkilileri saldırı olmadan hayvanları toplayamadığını söylüyor. Bu da bir kısır döngü oluyor. İnsanlar sürekli yaralanıyor. Bu yüzden hayatını kaybeden çocuklar oldu. Belediyelerin bu sorunu artık bir sonuca erdirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sahipsiz hayvanlarının aç oldukları için kendisine saldırmış olabileceğini ifade eden Şenyiğit, "Yeterli barınak kapasitesi yok deniliyor ama bence buna ilişkin bütçe ayrılmalı. Belediye, alınan hayvanların rehabilite edildikten sonra aynı bölgeye salındığını söylüyor. Bu hayvanların doğasında karınlarını doyurabilmek için saldırganlık var. Daha fazla kişinin mağdur olmaması için bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

"İşe korkuyla geliyorum"

Saldırının yaşandığı yerin yakınındaki sitenin görevlisi Selim Dardeğirmenci de daha önce aynı noktada benzer olayların meydana geldiğini söyledi.

Dardeğirmenci, sahipsiz hayvanlarından korktuklarını belirterek, "Benim üzerime de köpek saldırdı. İşe korkuyla geliyorum. İşe çantamda sopayla geliyorum. Biz hayvanlara karşı değiliz ama buna bir önlem alınması gerekiyor." dedi.

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Bahçeşehir, Başakşehir, İstanbul, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişinin kulağına 20 dikiş atıldı - Son Dakika


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