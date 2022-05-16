İstanbul'da sahte alkol ürettikleri belirlenen 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da sahte alkol ürettikleri belirlenen 6 şüpheli yakalandı

16.05.2022 15:18

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte alkol ürettiği belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte alkol ürettiği belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, depo görünümlü adreslerde sahte alkol imal eden ve bunları piyasaya sürmek isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bayrampaşa, Esenyurt ve Güngören ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, ürettikleri sahte alkolü piyasaya sürmek üzere Antalya'ya götürmeye hazırlanan 6 kişi yakalandı.

Baskının düzenlendiği depolar ve sevkiyatta kullanılan araçlarda yapılan aramalarda, 18 ton 475 litre etil alkol, 2 damıtma kazanı, 1 alkolmetre, 3 plastik boş tank, 1035 plastik bidon ve bazı malzemeler ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Üç şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

İstanbul'da sahte alkol ürettikleri belirlenen 6 şüpheli yakalandı
İstanbul'da sahte alkol ürettikleri belirlenen 6 şüpheli yakalandı
İstanbul'da sahte alkol ürettikleri belirlenen 6 şüpheli yakalandı
İstanbul'da sahte alkol ürettikleri belirlenen 6 şüpheli yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte alkol ürettikleri belirlenen 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da sahte alkol ürettikleri belirlenen 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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