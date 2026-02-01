İstanbul'da Sahte Fatura ile Dolandırıcılık

İstanbul'da bir firmanın temsilcisinin mail adresini kopyalayarak sahte faturayla 870 bin 500 avroluk dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince firma yetkililerinin, iş yeri temsilcisinin mail adresi kopyalanarak dolandırıldıkları yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada, sahte fatura düzenleyen şüphelilerin iş yeri temsilcisinin mail adresini kopyalayıp muhasebe biriminden 870 bin 500 avroyu tahsil ederek dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Savcılıkça yapılan incelemelerde 550 bin avro tutarındaki paranın blokelendiği tespit edildi.

Ekipler, kimliğini belirlediği U.A. (33) isimli zanlıyı Esenyurt'ta yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli ile yapılan ön görüşmede zanlının, başka şüphelilerin yönlendirmesiyle 280 bin avroyu dövizciye verdiğini, paranın kripto üzerinden soğuk cüzdanlara aktarıldığını, kalan 40 bin avroyu kendi borçları ve ihtiyaçları için harcadığını ifade ettiği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.