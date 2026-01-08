Meteoroloji'nin "sarı" kodlu uyarısının ardından İstanbul'da şiddetli fırtına ve lodos etkili oldu. Megakentin birçok noktasında çatılardan ve binalardan parçalar koptu, bazı yerlerde ağaçlar devrildi. Etkisini artıran şiddetli fırtına Sarıyer sahilinde hasara yol açtı.
Kireçburnu'nda bulunan deniz feneri, şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle dayanamayarak denize devrildi. Sarıyer Life'ın paylaştığı görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi.İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
Son Dakika › Yaşam › İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi - Son Dakika
