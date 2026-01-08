İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi
08.01.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi
Haber Videosu

İstanbul'u şiddetli fırtına vurdu. Megakentin birçok noktasında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan deniz feneri ise fırtınaya dayanamayarak denize devrildi.

Meteoroloji'nin "sarı" kodlu uyarısının ardından İstanbul'da şiddetli fırtına ve lodos etkili oldu. Megakentin birçok noktasında çatılardan ve binalardan parçalar koptu, bazı yerlerde ağaçlar devrildi. Etkisini artıran şiddetli fırtına Sarıyer sahilinde hasara yol açtı.

KİREÇBURNU'NDA DENİZ FENERİ DEVRİLDİ

Kireçburnu'nda bulunan deniz feneri, şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle dayanamayarak denize devrildi. Sarıyer Life'ın paylaştığı görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi.

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

Hava Durumu, Kireçburnu, İstanbul, Sarıyer, Fırtına, Fırtına, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 232379 232379:
    Malzemeden Çalmamışlar Çok Sağlam Yapılmıştır Allah Tarafından kendi Yıkılmıştır Zamlarıda Allah Yapmıyormu Haci Efendi Öyle Diyordu Sokak Röportajında 7 9 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
AK Parti’ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:20
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR’lar otoyolda devrildi
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
15:40
Suriye’den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan’ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 17:50:36. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da şiddetli fırtına deniz fenerini devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.