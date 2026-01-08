İstanbul'da Şiddetli Fırtına Etkili

İSTANBUL Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada " İstanbul'da şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olmaya başladığı sabah saatlerinden 18.00'a kadar; 45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması, 214 tehlike arz eden parça ihbarı, 1 Metruk bina çökmesi, 1 İstinat duvarı çökmesi olmak üzere toplam 350 ihbar gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği tarafından şiddetli rüzgar ve fırtınaya ilişkin yapılan açıklamada, "teoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da 08.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar- fırtınanın etkili olacağı öngörülmüş ve gerekli uyarılar Valiliğimizce yapılmıştır. Beklenen şiddetli rüzgar- fırtına, sabah saat 05.00 itibariyle bölgemizde etkili olmaya başlamış olup fırtınanın, bugün saat 22.00'a kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir. İstanbullu hemşerilerimizden, olası çatı uçmalarına, karbonmonoksit - doğalgaz zehirlenmelerine ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz İstanbul'da şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olmaya başladığı sabah saatlerinden 18.00'a kadar; 45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması, 214 tehlike arz eden parça ihbarı, 1 Metruk bina çökmesi, 1 İstinat duvarı çökmesi olmak üzere toplam 350 ihbar gelmiştir. Alınan ihbarlara AFAD, itfaiye, 112 acil sağlık ekipleri müdahale etmiş olup, fırtınaya bağlı olarak meydana gelen olaylarda bir vatandaşımız hafif yaralanmıştır. Öte yandan fırtına nedeniyle; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatılmış, saat 17.00 itibariyle ise gemi trafiğine yeniden açılmıştır. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) tüm seferleri ile Şehir Hatları işletmesine bağlı tüm seferler iptal edilmiştir. İstanbul Havalimanı'nda 32'si iç hat, 32'si ise dışa hat olmak üzere toplam 64 sefer; Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 31 iç hat, 2 dış hat olmak üzere toplam 33 sefer iptal edilmiştir. Fırtına nedeniyle Tuzla'da 37, Pendik'te 7 ve Kartal'da 1 olmak üzere toplam 45 tekne zarar görmüştür" ifadeleri kullanıldı.