Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı

30.03.2026 23:09
İstanbul'da devam eden sağanak yağış, Sarıyer Kemerburgaz Yolu'nda su baskınlarına neden oldu. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir kamyon dere yatağına devrilirken, yolda ilerlemeye çalışan diğer araçlar da su seviyesinin yükselmesiyle zor anlar yaşadı.

İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağış, Sarıyer Kemerburgaz Yolu'nu göle çevirdi. Yolların sular altında kaldığı bölgede, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir kamyon dere yatağına devrildi.

SARIYER'DE ULAŞIM FELÇ OLDU

Şiddetli yağış nedeniyle yollarda oluşan derin su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Kemerburgaz Yolu'nda ilerlemeye çalışan araçların su seviyesinin yükselmesiyle güçlükle yol aldığı, bazı binek araçların ise yarıya kadar suya gömüldüğü kameralara yansıdı.

İstanbul'da Şiddetli Yağış: Sarıyer Kemerburgaz Yolu Göl Oldu, Tır Dere Yatağına Devrildi

KAMYON DERE YATAĞINA UÇTU

Görüş mesafesinin düştüğü ve zeminin kayganlaştığı yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir kamyon,dere yatağına devrildi ve yan yattı. Yan yatan kamyonun bir kısmının suya gömüldüğü görülürken, çevredekiler yardıma koştu.

ÇEVREDEKİ ARAÇLAR DA MAHSUR KALDI

Olay yerinde sadece kamyon değil, bir hafif ticari araç da yükselen sular nedeniyle yolda kaldı. Sürücüsü uzun süre aracı suyun içinden çıkarmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

Bölgede trafik akışı durma noktasına gelirken, yağmurzedeler uzun süre belediye ve kurtarma ekiplerinin müdahalesi beklendi.

İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı
İsrail tarihinin en büyük bütçesi onaylandı Savunmaya 45 milyar dolar ayrıldı İsrail tarihinin en büyük bütçesi onaylandı! Savunmaya 45 milyar dolar ayrıldı
Kanlı senaryoda anlaşma sağlandı Askeri operasyon geliyor Kanlı senaryoda anlaşma sağlandı! Askeri operasyon geliyor

23:46
Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı
Yunan derbisinde kaos: Küfürler havada uçuştu, Ergin Ataman çıldırdı
22:39
Aykut Kocaman’dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
22:35
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:11
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
21:33
Mbappe görmesin Ester Exposito’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
20:22
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
