Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

19.05.2022 11:55

İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Anadolu Yakası'ndaki 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Anadolu Yakası'ndaki 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışması yürüten polis ekipleri, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Maltepe ve Pendik'te çok sayıda adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

???????Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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