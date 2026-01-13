İstanbul\'da Su Krizi Yok, Hayvanlar İçin Yer Tahsisi Yapıldı

İSTANBUL Valisi Davut Gül Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen 'Medya Buluşması' programında kurum temsilcileriyle biraraya geldi. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Vali Gül, "Suyu verimli kullanma durumundayız; İstanbul'da bir su krizi yok, su kilometrelerce uzaktan gelerek İstanbul'da hemşehrilerimizin ihtiyacını bir şekilde karşılıyor." diye konuştu. Vali Gül "Hiçbir belediyemiz, 'Biz sahipsiz hayvanları toplayacağız ama götüreceğimiz yer yok, barındıracağımız yer yok' diyemeyecek. Yasal düzenleme yapıldı. Bunların mutlaka sokaklardan toplanıp güvenli yerlere götürülmesi lazım. Dolayısıyla yapılan iş ve vicdanen ve hukuken doğrudur" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen 'Medya Buluşması' programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sepetçiler Kasrı'ndaki programa Davut Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcısı M. H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel ve medya kuruluşu temsilcileri katıldı.

'İSTANBUL'DA BİR SU KRİZİ YOK'

İstanbul'da su krizinin olmadığını söyleyen Vali Davut Gül, "İstanbul'da şu an itibariyla bir su krizi yok; ama bu İstanbul'a yağmur yağdı ya da İstanbul'da dereler, akarsular çok olduğu için değil Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Belediye başkanlığı döneminde Melen'den suyun getirilmesiyle başlayan İstanbul biliyorsunuz 150 kilometrede 200 kilometrede sular geliyor. Dolayısıyla da normal şartlarda vanaları kapatsak İstanbul'da muhtemelen 1 ay sonra suyumuz kalmayacak. O açıdan birincisi suyu verimli kullanma durumundayız; ikincisi İstanbul'da bir su krizi yok, üçüncüsü de bu su kilometrelerce için uzaktan gelerek İstanbul'da hemşehrilerimizin ihtiyacını bir şekilde karşılıyor" dedi.

'GÜVENLİ YERLERE GÖTÜRÜLMESİ LAZIM'

Bir gazetecinin sokak hayvanlarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Gül, "Sahipsiz hayvanlarla ilgili göreve başladığımız günden itibaren vatandaşlarımızın böyle bir sıkıntısının olduğunu gördük. Çeşitli platformlarda dillendirildi yazılı olarak yazdık. İçişleri Bakanlığımız en son bütün illerde bir planlama yaptı. Sayın Bakanımızı bunu kamuoyuna da açıkladı. Özel idare olan yerlerde valilikler kendileri yapıyor. Bu ne demek şu demek. Tokat'ta özel idare var; Bayburt'ta özel idare var. Valilik diğer küçük belediyelerin sahipsiz hayvanlarını da biraraya topluyor. 30 büyük şehirde Valiliklerin bunu yapma ihtimali yok. Biz ne yapıyoruz. Defalarca toplandık, yazılı sözlü söyledik. Birinci mazeret şuydu. 'Biz bu köpekleri, sahipsiz hayvanları nerede barındıralım yer yok' dediler. Orman alanları içerisinde talep edilen bütün belediyelere, 30 belediye artı büyükşehir için yani 40 belediyenin tamamına, talep edenlerin tamamına yer tahsis edildi. Dolayısıyla hiçbir belediyemiz, 'Biz sahipsiz hayvanları toplayacağız ama götüreceğimiz yer yok, barındıracağımız yer yok' diyemeyecek. Yasal düzenleme yapıldı. Bunların mutlaka sokaklardan toplanıp güvenli yerlere götürülmesi lazım. Dolayısıyla yapılan iş ve vicdanen ve hukuken doğrudur" dedi.

'BİZİM YAPTIĞIMIZ KAÇAK GÖÇLE MÜCADELE'

Kaçak göçle ilgili yöneltilen bir soruyu ise Gül, "İstanbul'da yaklaşık olarak yaşayan 1 milyona yakın İstanbul'da yaşayan yabancı kişi var. Önemli olan yabancı olması değil kayıtlı olmasıdır. Bizim yaptığımız göçmenlerle mücadele değl ya da yabancıyla mücadele değil kaçak göçle mücadele. Ne demek bu, kaçak göçle mücadele. Adamın nerden geldiğini bilmiyoruz, nasıl geldiğini bilmiyoruz ya da 3 ay vizeyle gelip 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl kalmasını istemiyoruz. Kayıtlı girdiyse kayıtlı yaşıyorsa kayıtlı şekilde şehre katkı sunuyorsa bununla ilgili hiçbir problem yok. Mobil göç noktaları, son 2,5 senedir bu işlemleri yapıyor. Mobil göç noktalarının esası şu, biz göçmeni suçlu olarak görmüyoruz. Vize ihlali demek polisiye bir iş değil. O açıdan bu mobil göç noktaları göçle entegre şekilde eksikleri tamamlayarak, varsa kaçak olanları tespit ederek sınır dışı işlemi yapıyor" şeklinde yanıtladı.

'MOTOSİKLETLERE MUTLAKA BİR KURAL GETİRMEK GEREKİYOR'

Kent trafiğinde sayıları artan motosikletlerle ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin yöneltilen soruyu da yanıtlayan Gül, "Motosikletlere mutlaka bir kural getirmek gerekiyor. Varolan kuralları da uygulamak gerekiyor. Her boş bulduğu yere park edemeyeceği, her boş bulduğu yere park edemeyeceği, her boş bulduğu yolda gidemeyeceği, her bir aracın önüne süremeyeceğini anlatmamız, anlamamız ve uygulamamız gerekiyor. Kısmen yasal düzenlemelere ihtiyaç var kısmen de uygulamada yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.