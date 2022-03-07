İstanbul'da suç örgütü davasında 2 sanığın tahliyesine karar verildi - Son Dakika

İstanbul'da iş yeri sahiplerini tehdit ettikleri, yağmada bulundukları ve bu kişileri alıkoydukları öne sürülen 2'si örgüt yöneticisi 26 sanığın yargılandığı davada 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6 tutuklu ile bazı tutuksuz sanıklar katılırken, taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanıklar Mehmet Veysi Duman ile Ayhan Yıldız hakkında çıkarılan yakalama kararlarının infaz edilmediğini belirtti.

Duruşmada söz verilen müşteki sanık Kabil Okyayatan, bu davada mağdur olduğunu, iki kere iş yerinin basılarak, silah zoruyla götürüldüğünü söyledi.

Darbedildiğini öne süren Okyayatan, "Bu işlerle alakası olmayan kardeşim vuruldu. Kardeşimin evine 100 mermi atıldı. Bana selam veren herkesi tehdit ediyorlar. Durağı basmaya geldiler, Mesut Duman ve beraberindeki 4 kişi durağı basmaya geldi. Mesut Duman beni tehdit ederek, 'Biz bu durağa el koyduk' dedi. Bana küfür etti. Ben sanıklardan şikayetçiyim." diye konuştu.

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin olayla ilgisi olmadığını savunarak, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Duman ve Nihat İtik'in tahliyelerine karar vererek, sanıklar Yasin Bingöl, Kemal Kadak, Mesut Duman ve Uğur Başçı'nın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Mehmet Veysi Duman ve Mesut Duman'ın örgüt yöneticisi olduğu, diğer sanıkların ise örgüt üyesi ile örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım eden kişiler olduğu belirtiliyor.

Silahlı suç örgütü lideri sanık Mehmet Veysi Duman'ın kurmuş olduğu ve toplumda "Duman grubu" olarak adlandırılan suç örgütünün belirli bir hiyerarşik düzende olduğu, örgüt üyelerinin her halükarda kanunda yazılı eylemleri gerçekleştirmeye hazır olarak hiyerarşik bir düzen içerisinde yaşantılarını sürdürdükleri anlatılan iddianamede, örgüt içerisindeki ilişkilerinde de bunun kıstas alındığının belirlendiği ayrıca örgüt içerisinde ödüllendirme ve ceza sisteminin olduğu kaydediliyor.

İddianamede, örgüt yönetici olan sanıklar Mehmet Veysi Duman ile Mesut Duman'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", birden fazla kez "yağma", birden fazla kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten öldürmeye teşebbüs", birden fazla kez "suç üstlenme", "tehdit", "yaralama" suçlarından 85 yıldan 195 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor, diğer 24 sanığın da benzer suçlardan farklı miktarda hapis cezaları talep ediliyor.