İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 97 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 97 Gözaltı

İstanbul\'da Suç Örgütü Operasyonu: 97 Gözaltı
12.01.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli operasyonla 21 ilde düzenlenen suç baskınlarında 97 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 97 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda yakalanan 97 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Operasyon

Organize suç örgütüne yönelik soruşturmada, başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda organize suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen şüphelilerin genellikle yaşı küçük kişileri örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri, bu kişileri çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıkları, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ile yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilmişti.

İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonlarda 97 şüpheli yakalanmış, adreslerdeki aramalarda 5 ruhsatsız silah, 2 çelik yelek, 67 fişek ile 300 gram uyuşturucu ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 97 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay’ı mağlup etti Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti
İşte Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta kura çekilecek iller İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü Tezgahın en ucuzu Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi

11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 12:52:31. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 97 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.