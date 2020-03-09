İstanbul'da Süper Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Genel İstanbul'da Süper Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

İstanbul'da Süper Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu

6 saat önce

- İstanbul'da Süper Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu İstanbul semalarında Süper Ay görüldü Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

- İstanbul'da Süper Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul semalarında Süper Ay görüldü

İSTANBUL - Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dünya'ya en yakın konuma gelen Ay seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasında dev ve parlak bir küre gibi beliriyor ve buna Süper Ay deniyor. Bugün dünyanın pek çok bölgesinden görülebilen Süper Ay İstanbul semalarında da görüldü. İstanbul'da havanın sisli olması zaman zaman Ay'ın net olarak izlenmesini engelledi.

İstanbul'da Süper Ay kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
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