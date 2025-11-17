İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek - Son Dakika
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek

İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
17.11.2025 18:16
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, suya her ay yapılan zamma 2026 yılında da devam edilmesi teklifi, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık kabul edildi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İSTANBUL'DA SUYA HER AY ZAM YAPILMAYA DEVAM EDİLECEK

Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda, su satış ile kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü. Teklifte, İBB Meclisinin 20 Kasım 2024'teki oturumunda alınan kararla İstanbul'da suya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre her ay zam yapılması uygulamasının, 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar devam etmesi talep edildi.

Bunun üzerine yapılan oylamada, uygulamanın devamını içeren teklif, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

İSKİ'NİN FARKLI KALEMLERİNE YÜZDE 94,5'E VARAN ZAM

Genel Kurul'da ayrıca "İSKİ 2026 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" teklifi görüşüldü. Teklifte, su kapama açma bedelinin 379 liradan yüzde 34 zamla 507 liraya, vidanjör hizmeti bedelinin 929 liradan yüzde 94,5 artışla 1807 liraya, yapı proje inceleme ücretinin 881 liradan yüzde 15,66 artışla 1019 liraya, şebeke proje inceleme ve onay bedelinin 8 bin 299 liradan yüzde 16,44 artışla 9 bin 664 liraya, şebeke röleve projesi inceleme ve onay bedelinin 16 bin 968 yüzde 17 zamla 19 bin 850 liraya yükseltilmesi talep edildi.

İSKİ'nin hizmetlerine ilişkin zam teklifi kabul edildi. Yeni zamlı tarife, 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • trgyky1978:
    sanamı acıyacağım İstanbul hersey güzel olacak dediniz hırsızı bir değil iki kere başınıza getirdiniz 77 33 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    İstanbul istedi bunu içimden gele gele söylüyorum beter olun inşallah 1000 katına çıkar ... 29 16 Yanıtla
    Haydar Ali:
    hem Acı yiyorlar hemde çıkaracakları zaman yanıyoruz diyorlar, acaip bir seçmen. 3 2
  • k K:
    Cumhur ittifakı meclis üyeleri CHP' yönetmesi İstanbul'u diye reto'yu veriyorlar. Ulan her gün siz değil misiniz dolara maliyetlere %3-5 ön zam yapan 4 2 Yanıtla
    Haydar Ali:
    biraz siyaset ve Ekonomi okumanı tavsiye ederiz. 0 0
  • derviş göktaş:
    Emeklilerin işçilerin Türkiye’de yaşayan İstanbul dahil 86 milyon insanın insanca yaşaması için verilen bütün önergelere cumhur ittifakı hayır diyor bunun haberlerinide yapın lütfen 2 3 Yanıtla
  • Hüseyin Aksoy:
    İmamoğlu İstanbul'u başına geldiğinden beri suya yüzde 1000 in üzerinde zam geldi hala bazılar elektirige zam geldi onun için suya zam geldi diyor artık görün ya istabulun verilmiş sadakasi varmış 0 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
