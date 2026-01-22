İstanbul'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul'da çok sayıda objenin ele geçirildiği tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke içinde kayıtsız yer değiştirilen tarihi eserlerin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, ocak ayı içerisinde Beylikdüzü, Pendik ve Tuzla'da 2 ev ve iş yerine düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Belirlenen adreslerdeki aramalarda ise Osmanlı, Roma, Bizans ile milattan önce 700-546 yıllarında yer alan uygarlıklara ait 4 bin 518 sikke ile yine Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerinde tartım işlemlerinde kullanılan 149 ağırlık ele geçirildi.

Osmanlı Devleti'ne ait 113 berat, ferman, tasdikname ve şehadetnamelerin bulunduğu aramalarda, milattan önce 3000'li yıllara dayanan neolitik, kalkolitik ve Erken Tunç Çağına ait olduğu değerlendirilen 8 ok ucu, 39 kandil, pipo, lüle taşı, hayvan figürleri ve heykelcik başlarından oluşan pişmiş topraktan yapılmış objelere el konuldu.

Ele geçirilen tarihi objelerin, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müze Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserlerin sergilendiği Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede personeli tebrik etti.