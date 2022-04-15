İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tır kazası nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tır kazası nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu

15.04.2022 12:11
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tır kazası nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu

Pendik'te TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırın, dorsesinde taşıdığı boru bükme makinesini yola düşürmesi ve park halindeki araca çarpması nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu meydana geldi.

Pendik'te TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırın, dorsesinde taşıdığı boru bükme makinesini yola düşürmesi ve park halindeki araca çarpması nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu meydana geldi.

TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan Menduh A'nın kullandığı 53 DN 420 plakalı tır, Kurtköy mevkisinde park halindeki başka bir tıra çarpmamak için manevra yapmak istediği sırada kasasında taşıdığı boru bükme makinesi ve malzemeleri yola düşürdü.

Kaza sırasında manevra yapan tırın dorsesi de park halindeki tıra çarptı. Can kaybının yaşanmadığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

İstanbul istikametine doğru oluşan uzun araç kuyruğu, araçların ve yola düşen boru bükme makinesinin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tır kazası nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tır kazası nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu

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TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tır kazası nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da TEM Otoyolu'nda tır kazası nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
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