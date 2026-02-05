İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. İş çıkış saatinde birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.40 itibariyle yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 İncirli Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 90 - Son Dakika
