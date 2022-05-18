Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı (2) - Son Dakika
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Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı (2)

18.05.2022 19:22

Sağanak ve fırtınanın yer yer etkili olduğu İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.

Sağanak ve fırtınanın yer yer etkili olduğu İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik yoğunluğu gözleniyor.

D-100 kara yolu Ankara istikametine doğru Zeytinburnu'ndan başlayan yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor. TEM otoyolunda Gaziosmanpaşa'da başlayan trafik yoğunluğu da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne dek sürüyor.

Beyoğlu, Karaköy sahil kesimindeki yoğunluk ise aralıklarla Sarıyer'e kadar devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Göztepe ve Kartal mevkileri arasında her iki istikamette de bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

TEM otoyolu Ankara istikametinde Ataşehir bölgesi, Edirne istikametinde ise Sancaktepe bölgesinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Ankara ve Edirne istikametlerinde Çağlayan ve Edirnekapı mevkilerinde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Pendik'te D-100 kara yolu Kaynarca ve Güzelyalı mevkileri ile Tuzla Orhanlı'da TEM otoyolu İstanbul yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Şiddetli rüzgar ve yağıştan dolayı yayaların bazı noktalarda yürümekte güçlük çektiği görülüyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı (2)
Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı (2)
Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı (2)
Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı (2)
Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı (2)
Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı (2)
Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı (2)
Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı (2)
Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı (2)

YORUMLAR
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İstanbul'da beklenen yağış başladı: Trafik yoğunluğu yüzde 85 oldu İstanbul'da beklenen yağış başladı: Trafik yoğunluğu yüzde 85 oldu Trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı Trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı (2) - Son Dakika
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