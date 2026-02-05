İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 90'a Ulaştı

İstanbul'da, trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu iş çıkış saatlerinde yağmurunda etkisiyle akşam saatlerinden itibaren arttı. Beyoğlu Halıcıoğlu'nda, Anadolu ve Avrupa yakaları yönünde trafik yoğunluğu görüntülendi. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. İBB cep trafik verilerine göre, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü. - İSTANBUL