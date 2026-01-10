İstanbul'da Uyarı: Şiddetli Yağış ve Rüzgar Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Uyarı: Şiddetli Yağış ve Rüzgar Geliyor

İstanbul\'da Uyarı: Şiddetli Yağış ve Rüzgar Geliyor
10.01.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, yarından itibaren beklenen yağış ve kuvvetli rüzgar için uyarıda bulundu.

İSTANBUL Valiliği, yarından itibaren kent genelinde beklenen yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle uyarıda bulundu.

İstanbul genelinde yarından itibaren beklenen yağış ve şiddetli rüzgara ilişkin uyarıda bulunan İstanbul Valiliği, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul'da yarın (10.01.2026 Cumartesi) havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman fırtına (50-75 km/saat), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Uyarı: Şiddetli Yağış ve Rüzgar Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail’den ateşi körükleyecek hamle geldi Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi
Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı Şiddetli fırtınada beş yıldızlı otelin iskelesinde çalışan işçiler denize savruldu: 1 ölü, 2 yaralı
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik
Suriye ordusu YPG’ye süre verdi: Halep’i bir an önce terk edin Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

23:58
Tump: İran’da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz
23:54
Fidan’dan dikkat çeken çıkış: ’’Trump’ın Maduro’ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..’’
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: ''Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..''
23:43
Tedesco, Okan Buruk’a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
22:32
Suriye ordusu Halep’te YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı
22:17
Arınç’tan “Hasan Ufuk Çakır“ tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
Arınç'tan "Hasan Ufuk Çakır" tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 00:33:50. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Uyarı: Şiddetli Yağış ve Rüzgar Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.