İstanbul'da Uyuşturucu İle Mücadele: 4 Tutuklama Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Uyuşturucu İle Mücadele: 4 Tutuklama Talebi

12.01.2026 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklama talebiyle sevk edildi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toplam 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılık Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ile Ceren Alper'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüpheliler Nilüfer Batur T. ve Selen G. hakkında ise adli kontrol talep edildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Uyuşturucu İle Mücadele: 4 Tutuklama Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı 300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı Bilanço ağır Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
On binlerin izlediği derbiden geriye bu görüntüler kaldı On binlerin izlediği derbiden geriye bu görüntüler kaldı
4 saat haber alınamadı, uçurumda ağır yaralı olarak bulundu 4 saat haber alınamadı, uçurumda ağır yaralı olarak bulundu

18:24
Transferde dev derbi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:40
Eşini tehditten serbest kalıp eve giderek darp edince tutuklandı
Eşini tehditten serbest kalıp eve giderek darp edince tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 18:42:30. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Uyuşturucu İle Mücadele: 4 Tutuklama Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.