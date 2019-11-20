Son Dakika Haberleri: İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 10-19 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 10-19 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından getirilen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Pendik, Büyükçekmece, Tuzla ve Bakırköy'de, 10-19 Kasım'da düzenlenen 4 operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda ise 320 kilogram eroin, 141 kilo 100 gram skunk, 13 kilo 540 gram metamfetamin ve 24 bin ecstasy hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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