İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

31.01.2026 12:42
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 11 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) – İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan operasyonlarda, 11 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklamasında, bu sabah saatlerinde toplam 21 adreste arama ve gözaltı işlemi gerçekleştirildiği, Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Bercan Güven ve Fırat Yayla'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında Eray Durmuş'un arandığı, yurt dışında bulunduğu belirtilen Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Yapılan aramalarda 2 gram esrar, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Silah ve fişeklerin Muğla'da gerçekleştirilen aramada bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Uyuşturucu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

