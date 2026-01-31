İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında

31.01.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan Can Kaya ve Reynmen'in de aralarında bulunduğu 11 kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında Hasan Can Kaya ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, sabah saatlerinde Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

Hasan Can Kaya, İstanbul, Reynmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada
Cumhuriyet tarihinde bir ilk Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

11:02
Şekip Mosturoğlu’ndan cezaevindeki Mert Hakan’a destek
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:10
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
10:09
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 11:40:16. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.