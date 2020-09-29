İstanbul'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çok sayıda silah ve çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda, 65 şüpheli gözaltına alındı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, ekipler özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.

Doğada kendiliğinden yetişen ve bin bir derde deva olan aluç meyvesi kilosu 10 liradan satılıyor