İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı

04.02.2026 10:03
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 19 şüpheli gözaltına alındı, 27 kişiye işlem yapıldı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 27 şüpheliye yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 19 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

