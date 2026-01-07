İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 517 Kg Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 517 Kg Ele Geçirildi

İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 517 Kg Ele Geçirildi
07.01.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Güngören ve Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, 517 kilo 900 gram uyuşturucu madde ve 1 milyon 252 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Güngören ve Zeytinburnu'nda belirlenen adreslere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Ekipleri'nce operasyon gerçekleştirildi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda, Ö.E. ve A.B.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Yakalanan şahısları adreslerinde yapılan aramalarda ise 517 kilogram 800 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde yapımında kullanılan katkı maddesi, 1 milyon 800 bin adet doluma hazır boş kapsül ve ilaç kutusu, uyuşturucu hap imalatında kullanılan 1 adet makine, 1 milyon 252 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden Ö.E., 'tutuklama', A.B.C. ise 'adli kontrol tedbiri' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 517 Kg Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti 200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
ABD’den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz ABD'den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz

18:54
TFF’nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
17:50
’’Skriniar abartıldığı kadar iyi değil’’ diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
''Skriniar abartıldığı kadar iyi değil'' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:31
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 19:22:17. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 517 Kg Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.