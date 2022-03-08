İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde sabah erken saatlerde sokaklarda uyuşturucu satan zehir tacirlerine yönelik Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul'da operasyon düzenledi. Pendik, Kartal, Tuzla, Maltepe ve Eyüp Sultan ilçelerinde 25 adrese yapılan baskınlarda 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait önceden belirlenen adreslere baskın yapan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri adreslerde detaylı bir şekilde arama yaptı. Aramalar sırasında Özel Harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Pendik Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki daireye baskın yapıldı. Özel Harekat polisleri eşliğinde içeri giren narkotik polisleri daire içerisinde arama yaptı. Arama sonrasında bir kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi. - İSTANBUL