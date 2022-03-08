İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 kişi yakalandı

08.03.2022 07:36
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 kişi yakalandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde sabah erken saatlerde sokaklarda uyuşturucu satan zehir tacirlerine yönelik Özel Harekat destekli operasyon düzenledi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde sabah erken saatlerde sokaklarda uyuşturucu satan zehir tacirlerine yönelik Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul'da operasyon düzenledi. Pendik, Kartal, Tuzla, Maltepe ve Eyüp Sultan ilçelerinde 25 adrese yapılan baskınlarda 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait önceden belirlenen adreslere baskın yapan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri adreslerde detaylı bir şekilde arama yaptı. Aramalar sırasında Özel Harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Pendik Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki daireye baskın yapıldı. Özel Harekat polisleri eşliğinde içeri giren narkotik polisleri daire içerisinde arama yaptı. Arama sonrasında bir kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi. - İSTANBUL

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 kişi yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 kişi yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 kişi yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 kişi yakalandı

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Son dakika haberleri | İSTANBUL' DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON YAPILDI Son dakika haberleri | İSTANBUL' DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYON YAPILDI Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 25 adrese baskın yapıldı Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 25 adrese baskın yapıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 20 kişi yakalandı - Son Dakika


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