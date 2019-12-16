İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon çok sayıda gözaltı var - Son Dakika

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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon çok sayıda gözaltı var
6 saat önce
Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHAİSTANBUL Narkotik polisi, Bağcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:04 Kaynak: DHA
Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA
İSTANBUL Narkotik polisi, Bağcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde aramalar sürüyor.
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