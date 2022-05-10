İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 zanlı yakalandı

10.05.2022 10:32
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 zanlı yakalandı

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 28 zanlıya yönelik çalışma yürütüldü.

İstihbari bilgiler doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Eyüpsultan'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Havadan da desteklenen operasyon kapsamındaki aramalarda esrar, sentetik kannabinoid, metamfetamin, kokain, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Son dakika: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Son dakika: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:32 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor
10:31 Ümit Özdağ'a üniversitede protesto şoku: Faşizme karşı omuz omuza
10:28 Dolar yükselişini sürdürüyor: 15,17 seviyelerinden işlem görüyor
10:24 Hangi ürüne ne katılıyor? Yağ, süt, çay ve baharatlar en riskli konumda
10:23 Fazıl Say'dan Ekrem İamamoğlu'na eleştiri: Gözümden düştüğünü belirtmek isterim
10:22 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 11,5! Yeni işsiz sayısı 4 milyona yaklaştı
10:06 Rusya Savunma Bakanlığı: Son iki günde 8 Bayraktar SİHA'sı olmak üzere toplam 29 uçak düşürüldü
09:47 Masumlar Apartmanı'nın "Neriman"ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni Gurur Aydoğdu ile nişanlandı
09:44 MYK'da gündem İmamoğlu'nun Karadeniz turu! Üyelerin bazıları eleştirirken, Kılıçdaroğu not aldı
09:39 Son anket sonuçlarını AK Parti Başkan Yardımcısı Mustafa Şen paylaştı: Yüzde 40'ı geçecek ondan eminim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 10:37:42. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement