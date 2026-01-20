İstanbul'da Uyuşturucu Soruşturmasında 4 Gözaltı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın da bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Mehmet Üstündağ, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut gözaltına alındı. Öte yandan uyuşturucu soruşturması kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu ve yurtdışında oldukları öğrenildi. - İSTANBUL