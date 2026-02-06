İstanbul'da Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Ali Kaya'nın da bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri tamamlanan, aralarında Ali Kaya'nın da bulunduğu zanlılardan 19'u tutuklama, 2'si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, aralarında Ali Kaya'nın da olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Operasyon

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Ali Kaya'nın da aralarında olduğu 21 zanlı gözaltına alınmıştı.