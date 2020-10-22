Son dakika haberleri | Yankesiciler yaşlı kadını hedef aldı: O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yankesiciler yaşlı kadını hedef aldı: O anlar kamerada

22.10.2020 09:41

Son dakika gelişmesine göre Beyoğlu'nda yaşlı bir kadın, markette alışveriş yaptığı esnada şapkalı ve cerrahi maske takan yabancı uyruklu iki yankesicinin kurbanı oldu.

Beyoğlu'nda yaşlı bir kadın, markette alışveriş yaptığı esnada şapkalı ve cerrahi maske takan yabancı uyruklu iki yankesicinin kurbanı oldu. Kadının yakınına sokulan şahıslardan biri malzeme alıyormuş gibi yaparken diğeri de çantasından cep telefonunu çaldı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 15 Mayıs Cuma günü saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Fındıklı Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir kadın alışveriş yapmak için cadde üzerindeki markete girdi. Kadın içeride alışveriş yaptığı esnada şapkalı ve cerrahi maskeli yabancı uyruklu iki yankesici, kadının yanına sokuldu. Şahıslardan biri kadının alışveriş yaptığı reyondan bir şeyler alırken, diğeri ise çantasının içindeki cep telefonunu almaya çalıştı. Saniyelerce kadının etrafında dolaşan şahıs, kaşla göz arasında çantadan cep telefonunu çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

YAŞLI KADINA YANKESİCİ DEHŞETİ KAMERADA

Yankesicilik anları kameralara yansırken, olayın ardından cep telefonunu çantasında bulamayan kadın durumu market yetkililerine bildirdi. Yetkililerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından kadının telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığı belirlendi. Kadının şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik kamera görüntülerinden eşkallerini tespit ettiği yankesicileri yakalamak için çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Son dakika haberleri | Yankesiciler yaşlı kadını hedef aldı: O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Yankesiciler yaşlı kadını hedef aldı: O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Yankesiciler yaşlı kadını hedef aldı: O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Yankesiciler yaşlı kadını hedef aldı: O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Yankesiciler yaşlı kadını hedef aldı: O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Yankesiciler yaşlı kadını hedef aldı: O anlar kamerada
Son dakika haberleri | Yankesiciler yaşlı kadını hedef aldı: O anlar kamerada

Beyoğlu, Mayıs, Kadın, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Yankesiciler yaşlı kadını hedef aldı: O anlar kamerada - Son Dakika

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