İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı

11.11.2020 20:40

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Taksim'de "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Taksim'de "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken, çok sayıda şahsa GBT sorgusu yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent genelinde 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarından birisi olan Beyoğlu Taksim Meydanı çevresinde de polis ekipleri araçlar üzerinde denetim yaptı. Uygulamaya farklı birimlerden çok sayıda polis ekibi destek verdi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken, çok sayıda şahsa GBT sorgusu yapıldı. Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücüleri ile yolculara maske ve mesafe konusunda uyarıda bulundu. Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi. Asayiş uygulaması saat 23.00'e kadar süreceği öğrenildi.

(Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı

Yeditepe, İstanbul, Polis, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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