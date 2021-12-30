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İstanbul'da yılbaşına 1 gün kala huzur uygulaması - Son Dakika

İstanbul'da yılbaşına 1 gün kala huzur uygulaması

30.12.2021 21:07

İstanbul'da yılbaşı öncesi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılın son Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da yılbaşı öncesi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılın son Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada durdurulan araçlar narkotik köpeğiyle didik didik arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri kent genelinde 2021'in son Yeditepe Huzur Uygulamasını gerçekleştirdi. Taksim'de yılbaşına 1 gün kala gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda polis ekibi yer görev aldı.

'KANIT' DA UYGULAMADA YERİNİ ALDI

Yılın son uygulamasına hassas burunlu narkotik köpeği Kanıt da katıldı. Uygulamada durumundan şüphe edilen araçlar durduruldu. Araçlar tek tek aranırken vatandaşlarında GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan/İHA)

İstanbul'da yılbaşına 1 gün kala huzur uygulaması
İstanbul'da yılbaşına 1 gün kala huzur uygulaması
İstanbul'da yılbaşına 1 gün kala huzur uygulaması
İstanbul'da yılbaşına 1 gün kala huzur uygulaması
İstanbul'da yılbaşına 1 gün kala huzur uygulaması

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Yeditepe Huzur Uygulaması, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da yılbaşına 1 gün kala huzur uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da yılbaşına 1 gün kala huzur uygulaması - Son Dakika
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