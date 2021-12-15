İstanbul'da yine sahte içki yine ölüm: Sahte alkolü pet şişeye doldurmuşlar - Son Dakika

İstanbul'da yine sahte içki yine ölüm: Sahte alkolü pet şişeye doldurmuşlar

Esenyurt'ta sahte alkolden zehirlenen Türkmenistan uyruklu kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 30 adet pet sise içerisinde sahte alkol ele geçirildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta sahte içkiden zehirlenen Türkmenistan uyruklu kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şahsın sahte alkolü aldığı adreslere yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 9 şişe sahte alkol ile 30 pet şişe sahte alkol ve 7 adet 1 litrelik şişe içerisinde sahte alkol ele geçirildi.

İddiaya göre, Türkmenistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov Namık Kemal Mahallesi 8. Sokak'taki bir binanın giriş katından ve ve Namık Kemal Mahallesi 19. Sokak'taki bir lokantan sahte içki aldı. Ardından aldığı sahte içkiyi tüketen Rakhmonov zehirlenerek Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkmenistan uyruklu Rakhmonov, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sahte içkiden ölüm üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, şahsın eşi olan Navruza Bultakova'nın ifadesine başvurdu. Polis ekipleri Bultakova'nın ifadesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Rakhmonov'ın sahte içkiyi aldığı adreslere baskın yapıldı. Lokantada yapılan aramada; içerisinde sahte alkol bulunan 9 adet alkol şişesi, iş yeri sorumlusu olan yabancı uyruklu Barna Mansurova ve iş yeri çalışanı Ogulbeg Jorabayeva gözaltına alınırken, işyeri de mühürlendi.

Sahte alkolü pet şişeye doldurmuşlar

Ardından operasyonu sürdüren polis ekipleri Namık Kemal Mahallesi 8. Sokaktaki adresin giriş katında arama yaptı. Yapılan aramada 30 adet pet sise içerisinde sahte alkol ve 7 adet 1 litrelik sise içerisinde sahte alkol ele geçirildi. İkamette bulunan Türkmenistan uyruklu Maral Ereshova gözaltına alındı.