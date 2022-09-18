Adreslerde yapılan aramalarda şasi numaraları değiştirilmiş 18 araç, bir şasi numaratörü, 35'i yabancı ülkelere ait 52 araç ruhsatı ile 26 yabancı ülke plakası ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 'change' araç operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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