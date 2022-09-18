İstanbul'da "change" araç operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da "change" araç operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

18.09.2022 09:28
İstanbul'da "change" araç operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yurt dışından getirdikleri otomobilleri motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı.

İstanbul'da yurt dışından getirdikleri otomobilleri motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışından getirdikleri otomobilleri motor ve şasi numarasını değiştirip satmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekiplerce organize hareket eden zanlıların, trafikten çekilmiş ve kullanılamaz durumdaki araçların şasi numaralarını yeni otomobillere aktardıkları belirlendi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen 3 aylık çalışmanın ardından kimlikleri belirlenen 8 şüpheli, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece'deki 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda şasi numaraları değiştirilmiş 18 araç, bir şasi numaratörü, 35'i yabancı ülkelere ait 52 araç ruhsatı ile 26 yabancı ülke plakası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Togo Cumhuriyeti, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'change' araç operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da "change" araç operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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