İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 88,59 oldu - Son Dakika
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İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 88,59 oldu

03.04.2022 10:56
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 88,59 oldu

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 88,59 olarak ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 88,59 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, son dönemdeki yağmur ve kar yağışlarının ardından yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi geçen hafta geriledi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri bugün itibarıyla yüzde 88,59'a düştü.

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 76,99, Büyükçekmece'de yüzde 94,45, Darlık'ta yüzde 100, Elmalı'da yüzde 96,35, Istrancalar'da yüzde 100, Kazandere'de yüzde 100, Ömerli'de yüzde 90,52, Pabuçdere'de yüzde 93,96, Sazlıdere'de yüzde 63,96, Terkos'ta ise yüzde 84,69 olarak kaydedildi.

Söz konusu verilere göre bu yıl 3 Nisan'a kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekareye 300,12 kilogram olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 769,54 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 2 milyon 995 bin metreküp oldu.

Melen ve Yeşilçay'dan şu ana kadar alınan su miktarı 65,31 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden 2022'de şehre verilen toplam su miktarı 262,85 milyon metreküp olarak belirlendi.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, yıllara göre "3 Nisan" tarihli baraj doluluk oranları, 2012'de yüzde 92,48, 2013'te yüzde 90,94, 2014'te yüzde 34,5, 2015'te yüzde 94,73, 2016'da yüzde 87,55, 2017'de yüzde 88,74, 2018'de yüzde 90,99, 2019'da yüzde 93,51, 2020'de yüzde 65,13, 2021'de ise 73,66 olarak kayda geçti.

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Büyükçekmece, İstanbul, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 88,59 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 88,59 oldu - Son Dakika
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